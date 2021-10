Pozzolo: «Abbiamo un'occasione storica per cambiare Vercelli: ma dobbiamo lavorare con lealtà, orgoglio e compattezza»

«Voglio contribuire a tranquillizzare Paolo Tiramani e gli amici leghisti: pur non comprendendo la sua specie di ironia, so bene di cosa si tratta riguardo alle “varie scadenze dei tamponi”. Da non vaccinato - che rispetta, pur non condividendola, l’aberrante normativa sul "lasciapassare verde" votata anche dalla Lega - e soprattutto da persona che tenta di ragionare con la propria testa - conosco molto bene cosa significano per migliaia di lavoratori i tamponi a pagamento ogni 48 ore e il tempo e i soldi persi per poter semplicemente difendere e affermare il sacrosanto diritto di scelta individuale. Su questo mi spiace ma le battute mi paiono del tutto fuori luogo…». Sul tema green pass non arretra Emanuele Pozzolo, assessore comunale e segretario di Fratelli d'Italia, attualmente il secondo partito della coalizione che sorregge il sindaco Andrea Corsaro. La sua delega alla sicurezza e al decoro urbano è stata al centro di un documento della Lega che ha fatto molto discutere il mondo politico cittadino.

Assessore Pozzolo, passa troppo tempo a fare “campagna acquisti” per Fratelli d'Italia e troppo poco a occuparsi di decoro urbano e sicurezza?

Io mio occupo quotidianamente, assieme al sindaco, di tutte le mie deleghe: cercando di metterci il massimo dell’impegno. A differenza di altri non ritengo che il lavoro si misuri in selfie a ogni sopralluogo effettuato o a ogni eventuale problema risolto: i risultati importanti si vedono spesso sul medio-lungo periodo, non soltanto correndo dietro alle lamentele. Mentre come segretario provinciale di FDI mi occupo altresì di cercare di far crescere il mio partito: tutto qui. Capisco che, magari, Fratelli d’Italia a qualcuno stesse più simpatico come partito quando stava al 3%: però stiamo crescendo a livello nazionale e anche a livello locale, con buona pace di tutti. Non a caso, infatti, in tanti - e ad ogni livello - oggi bussano alla porta di Fratelli d’Italia: perché il nostro progetto politico è molto chiaro, ben definito, non disponibile a compromessi al ribasso. Ogni altro ragionamento non mi interessa perché attiene alle parole, mentre a noi interessano i fatti.