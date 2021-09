Fiamme in un capannone abbandonato dietro alla stazione - foto e video

Fiamme domate e stabile messo in sicurezza in via Derossi - dietro l'area della Stazione - dove, nel primo pomeriggio di mercoledì, si è sprigionato un incendio all'interno di una capannone abbandonato e invaso dall'immondizia.

In fiamme, almeno a giudicare dalla puzza, sono andati proprio materiali abbandonati: l'incendio ha interessato il primo piano del capannone senza che si siano registrati feriti.

A domare le fiamme squadre del comando vercellese dei Vigili del Fuoco che, intorno alle 17,15 hanno concluso l'intervento: la Polizia di Stato è sul posto per gli accertamenti relativi alle cause dell'incendio.