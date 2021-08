Elezioni a Borgo d'Ale: la squadra di Pier Mauro Andorno

Pier Mauro Andorno, sindaco uscente e vice presidente della Provincia, corre per la riconferma a Borgo d'Ale, centro che amministra dal 2016. Con lui, a comporre la lista civica “Guardiamo avanti con Andorno”, ci sono Lucia Buffon (insegnante), Irene Bosio (casalinga e mamma), Riccardo Verga (imprenditore agricolo), Enrico Citta (imprenditore agricolo), Fiorella Moriano (insegnante in pensione), Gianni Maria Regis (acquaiolo e imprenditore agricolo), Deborah Terranova (dipendente amministrativa), Piero Antonino (dipendente comunale in pensione) e Paolo Drebertelli (imprenditore).

“Migliorare ancora, tutti insieme, il nostro paese” è il motto che guida il gruppo e il programma amministrativo.

«Abbiamo percorso un quinquennio certamente non facile e molto impegnativo – rileva Andorno presentando il gruppo - in relazione a tutte le vicende che si sono succedute e che ci hanno visti coinvolti, nel quale abbiamo realizzato tutto e molto di più del programma che ci eravamo dati, a totale favore del nostro paese e sua comunità. Ora nel 2021, con tanto impegno siamo pronti a proseguire, "guardando avanti", con rinnovati entusiasmo, passione ed attenzione a beneficio - sotto ogni aspetto - della nostra comunità e dei nostri territori».