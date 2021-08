Si ribalta in autostrada: vercellese ferita ad Albiano di Ivrea

Una donna di 71 anni residente a Caresana è finita in ospedale, nella serata di venerdì 27 agosto, per le conseguenze di un incidente stradale, avvenuto sulla bretella Ivrea-Santhià all'altezza dello svincolo per Albiano.

Per cause in fase di accertamento dal parte della Polizia stradale di Torino, la Panda sulla quale la donna viaggiava in direzione del vercellese, si è ribaltata, dopo aver sbattuto contro il guard rail.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19: dopo l'allarme da parte degli altri automobilisti di passaggio, la donna è stata soccorsa dal personale del 118 che l'ha trasportata al vicino ospedale di Ivrea per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.