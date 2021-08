Incidente: 30enne di Livorno Ferraris in prognosi riservata a Novara

E' ricoverato al Maggiore della Carità di Novara in prognosi riservata il giovane di Livorno Ferraris vittima di un incidente avvenuto nella serata di sabato tra Tronzano e Crova.

L'uomo, 30 anni, è uscito di strada all’altezza della Cascina Fornace, sulla provinciale 26: un incidente autonomo avvenuto poco dopo le 19,30 che ha avuto conseguenze serie per l'automobilista.

Trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, l'uomo è stato trasferito subito a Novara essere sottoposto un intervento neurochirurgico. Ha riportato vari traumi: i medici mantengono la prognosi ancora riservata, anche se il quadro clinico in miglioramento lascerebbe sperare in un'evoluzione positiva della vicenda.