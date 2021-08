Addio a una storica volontaria Cri: lutto per Liliana Coggiola

Croce Rossa di Vercelli in lutto per una storica volontaria molto apprezzata. E' morta Liliana Coggiola Cappello: aveva 78 anni ed era da tempo un punto di riferimento per la dedizione e la gentilezza con i quali affrontava le attività di volontariato.

Moltissime le attestazioni di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia. Liliana Coggiola lascia il marito, Alberto Cappello, le Ada con Cosimo, Samantha con Mauro, il nipote Loris con Lucia.

I funerali avranno luogo mercoledì 25 agosto all 11,30 al convento di Billiemme, partendo dalla Casa Funeraria Vercelli di Caresanablot dove, martedì 24 agosto alle 17 viene recitato il rosario. Per espressa volontà della famiglia chi vuole ricordare Liliana Coggiola può farlo con un'offerta alla Croce Rossa, associazione nella quale la donna aveva prestato servizio per molti anni e che l'ha ricordata con un commovente post.

«Un sorriso e una dolcezza che non dimenticheremo mai. Non ci hai lasciati, cara Liliana, perché il tuo ricordo e la tua amicizia sincera ci accompagneranno sempre. Chi ha avuto l'onore di conoscerti non può non ricordare con quanta dedizione svolgevi gli impegni presi come Volontaria CRI. E ora non ci resta che imitare il tuo esempio. Ciao dolcissima Lili».

Commosso anche il ricordo dell'assessore Ketty Politi, a sua volta volontaria Cri: «Ciao Lili! Splendida amica, raffinata, gentile e sempre allegra con tutti! Ci mancherai tanto».