Asl Vercelli: è la dottoressa Fulvia Milano il nuovo direttore sanitario

E' la dottoressa Fulvia Milano, già primario del Laboratorio Analisi e attualmente anche dirigente del dipartimento "Area servizi" il nuovo direttore sanitario dell'Asl Vercelli.

Dal primo luglio subentrerà al collega Gualtiero Canova, che aveva assunto l'incarico lo scorso anno in un momento molto delicato per la sanità vercellese e che nel frattempo ha concluso il suo mandato, non più prorogabile.

Classe 1960, da molti anni in servizio al Sant'Andrea, Milano è stata tra gli operatori in prima linea nel corso della pandemia: dalla sua struttura, infatti, sono passati i tamponi effettuati sui casi sospetti di covid, ma anche su tutte le persone per le quali era stato disposto l'accertamento a seguito di contatti diretti con persone contagiate. Un super lavoro per una struttura sottoposta a una pressione decisamente notevole soprattutto nel corso della seconda e terza ondata.

Giovedì mattina, insieme alla manager Eva Colombo e al direttore amministrativo Gabriele Giarola, Fulvia Milano prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione degli obiettivi del mandato dirigenziale.