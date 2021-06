Dipendente comunale muore a 54 anni: addio a Marco De Felice

Comune di Vercelli in lutto per la morte, a soli 54 anni, di Marco De Felice, dipendente dell'Ufficio Anagrafe ed Elettorale, dove lavorava da anni dopo essere stato ausiliario del traffico.

De Felice era da tempo malato: attivo nel mondo sindacale, era stato rappresentante dei lavoratori del Comune per la Funzione pubblica Cisl e componente della segreteria della Cisl Piemonte Orientale per il medesimo comparto.

«E' una grave perdita non solo per il Comune ma per tutta la città - commenta Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale -. Marco era un esempio di competenza e dedizione al proprio lavoro. Un esempio di educazione e di volontà nel mettersi al servizio degli altri. Un abbraccio sincero ai tuoi cari».

De Felice lascia Angela, le figlie Marina ed Emanuela, la mamma Maria, la sorella Roberta e il nipote Luca.

I funerali saranno celebrati martedì alle 15 in Duomo, dove lunedì alle 17,30 sarà recitato il rosario.