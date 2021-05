Lo Skating si distingue anche nel singolo

Continuano ad ottenere promettenti risultati le giovani pattinatrici dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico anche nella specialità singolo in occasione del Trofeo d’interesse nazionale AICS FASE I 2021, disputato a Castelletto D'Orba (AL).

Nella seconda giornata di gara, la determinatissima Giorgia FATTORE, nella Categoria Junior Plus Gruppo 3, con una bellissima e coinvolgente prestazione si è cinta il collo con una meritatissima medaglia d’argento, a seguire subito le compagne di team Manila CHIARELLO ottimo bronzo e Kerlyn MARTINEZ quarta, le giovani atlete Skating, presentando dei programmi di gran precisione tecnica accompagnati dalla delicatezza del loro elegante stile, hanno pattinato i loro coinvolgenti programma di gara, con grande grinta e determinazione.

Ultimi atleti Skating Vercelli a gareggiare in questa occasione sono stati Martina VICINI e Luca SACCONIER che hanno conquistato l’oro nella specialità Coppia Danza, con un’ottima prestazione tecnica ben amalgamata al loro maturo pattinaggio interpretativo.

Al termine di queste importanti giornate di gara è stata davvero grande la soddisfazione non solo di tutti questi fantastici atleti ma anche dei loro tecnici, perché tutti i portacolori dello Skating sono riusciti a presentare in gara con successo le difficoltà lavorate in questa stagione.