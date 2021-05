Vaccinazioni Covid: al via le adesioni per la fascia 45-49 anni

Parte la nuova fase di pre-adesione alla campagna anti covid. A partire da oggi, lunedì 17 maggio, su www.ilPiemontetivaccina.it è possibile: aderire alla vaccinazione per chi ha tra 45 e 49 anni (tutti i nati nel 1976 inclusi) e scaricare il certificato vaccinale, documento sanitario ufficiale che indica le dosi e il tipo di vaccino ricevuto. Per motivi di privacy e sicurezza per effettuare l’operazione occorre utilizzare le credenziali Spid, il Sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della Pubblica amministrazione italiana.

Intanto nelle giornata di domenica sono state somministrate altre 29.083 dosi di vaccino contro il Covid: a 13.150 persone è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di domenica in particolare ci sono 7.197 le persone estremamente vulnerabili, 7.181 i sessantenni, 3.172 i settantenni e 1.159 gli over80. Quasi 2.000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna, in Piemonte, si è proceduto all’inoculazione di 2.043.255 dosi (di cui 674.365 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.