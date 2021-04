Lutto per Elena Molzino, aveva solo 45 anni

Trino è in lutto per Elena Molzino, segretaria dell’Associazione per l’Archeologia, la Storia e le Belle Arti Tridinum. Aveva solo 45 anni ed era una donna conosciuta e apprezzata per il suo carattere riservato e buono.

Dal papà Domenico, tra fondatori dell’associazione della quale era poi stato anche presidente, Elena Molzino avere ereditato la passione per le attività di Tridinum: come segretaria curava le pubblicazioni, l'organizzazione degli incontri, l’apertura del museo “Gian Andrea Irico”.

Insieme al fratello Giuseppe, si era occupata con dedizione della mamma Caterina, morta una settimana fa.

«Elena era una persona di una gentilezza unica - ricorda in un post Alessandro Portinaro - Una ragazza intelligente, legatissima alla sua famiglia, aveva raccolto la passione dal padre, interpretando l'attenzione verso la storia e l'archeologia a modo suo, con riservatezza, con un approccio quasi timido. Sono davvero addolorato per questa scomparsa, che arriva peraltro a pochi giorni da quella della sua mamma. Questa maledetta malattia continua a ferire la nostra comunità, lasciandoci dei vuoti incolmabili».