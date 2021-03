Gattinarese di 35 anni trovato morto a Varigotti

Lutto a Gattinara per la morte di Pietro Ferretti, 35 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Punta Crena a Varigotti.

L'allarme per la presenza di una persona senza vita era stato lanciato intorno alle 14.20 di giovedì, attivando così l'intera macchina dei soccorsi e delle Forze dell'ordine, fino all'intervento dell'elisoccorso Grifo1 che ha recuperato il corpo esanime dell'uomo. Si poi subito attivate le indagini per stabilire l'identià del morto, che non aveva con sè documenti e dunque le procedure hanno richiesto tempo. Il ritrovamento dell'auto nel parcheggio vicino alla spiaggia della Baia dei Saraceni ha poi permesso ai carabinieri di risalire all'identità del gattinarese che si trovava in Liguria, nella seconda casa di famiglia, da alcuni giorni.

Sull'accaduto, per decifrare la dinamica che ha portato al decesso, stanno indagando i carabinieri e il pubblico ministero Elisa Milocco ha intanto disposto l'autopsia, prima di firmare il nulla osta per le esequie che verranno celebrate nella città dove il giovane era nato e dove risiede la famiglia.