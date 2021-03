Fuori strada con l'auto: due persone in ospedale

Un uomo e una donna sono finiti in ospedale, nella serata di sabato, dopo essere finiti fuori strada con l'auto in frazione Salomino di Tronzano, in via Verdi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 e, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra Vigili fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e i mezzi del 118.

Giunto sul posto, il personale dei Vigili del fuoco si è occupato di prestare i primi aiuti ai due occupanti che erano bloccati nell'auto inclinata su un fianco in un fosso a bordo strada; poi è stato possibile mettere in sicurezza del veicolo.

Il personale sanitario ha poi provveduto a trasportare i due occupanti dell'auto al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in codice verde, per gli opportuni accertamenti e cure.