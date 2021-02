Giro d'Italia, è ufficiale: la 19° tappa arriva a Mera

Piemonte e Vercellese protagonisti al prossimo giro d'Italia, in programma dall'8 al 30 maggio.

Nella mattina di giovedì 4 febbraio l'organizzazione ha svelato il percorso dettagliato delle prima tre tappe, anticipando anche che la penultima, come era stato anticipato qualche settimana fa, arriverà in Valsesia, all'Alpe di Mera. Una tappa in cui la scalata Scopello - Mera potrebbe anche rivelarsi importante ai fini della classifica finale.

leggi anche: ARRIVO IN VALSESIA PER UNA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA

Confermate la prima tappa a Torino, con il cronoprologo per le vie del capoluogo (partenza da piazza Castello, circuito verso il Valentino e arrivo sotto la Gran Madre), la tappa Stupinigi - Novara, e la terza tappa Biella - Canale (187 km).

Contestualmente, l’organizzazione ha di fatto anticipato anche che la 19° tappa arriverà sull’Alpe di Mera: una prima assoluta per la località valsesiana che potrebbe anche ricoprire un importante ruolo in chiave classifica visto il dislivello finale che i ciclisti dovranno affrontare tra Scopello e il traguardo, con pendenze tra l'8 e il 10%. L'arrivo in Valsesia è previsto per il 29 maggio.

Infine la 20° tappa prenderà il via da Verbania per raggiungere Milano con una cronometro individuale.