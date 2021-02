Addio alla mamma di Antonello Bessi, il ciclista ucciso al Canadà

E' morta Ester Allolio, la mamma del ciclista Antonello Bessi assassinato nel 2018 nel suo laboratorio di via Walter Manzone, al rione Canadà. Ester Allolio Bessi aveva 84 anni ed è spirata all'ospedale di Borgosesia lasciando il marito Giuseppe e il fratello Luigi.

Nel 2018 la sua vita era stata travolta dall'efferato delitto costato la vita al figlio: impossibile non ripensare quando, durante le esequie di Bessi, la signora, letteralmente piegata dal dolore, era stata più volte sorretta con affetto dal marito e dagli amici. Aveva comunque seguito lo svolgersi dell'indagine e, al processo nel confronti di Giovanni Perini, il pensionato condannato all'ergastolo per il delitto, si era costituta parte civile, così come il marito. La salute ormai troppo fragile, tuttavia, non le aveva consentito di testimoniare come aveva invece fatto Giuseppe Bessi.

I funerali verranno celebrati venerdì 5 febbraio alle 10,30 nella chiesa di Billiemme, poi Ester Allolio potrà riposare nella cappella di famiglia.