Senza patente, ruba un'auto fuori dal ristorante: bloccato dopo 10 chilometri di fuga

Aveva lasciato l'auto incustodita per ritirare un delivery alle Acacie e non si è accorto che un qualcuno aveva approfittato della distrazione per salire a bordo della vettura e dileguarsi. Furto e fuga, però, non sono durati a lungo: una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata con una Volante della locale Questura in un servizio di pattugliamento, ha infatti fermato la Citroen C3 condotta da un giovane poco fuori città

Il controllo scaturiva dal fatto che il giovane, in transito, a forte velocità, sulla statale Vercelli – Gattinara veniva notato dalla pattuglia che immediatamente si poneva al suo inseguimento riuscendo a far accostare il conducente nei pressi del centro abitato del comune di Olcenengo, dopo circa 10 chilometri di inseguimento.

Accertamenti eseguiti sul conducente hanno consentito di scoprire che si trovava alla guida dell’auto senza aver mai conseguito patente di guida mentre dal controllo del veicolo emergeva che lo stesso, circa mezz’ora prima del controllo stradale, era stato rubato al proprietario, ancora ignaro del furto, mentre si trovava in sosta nei pressi del ristorante “Le Acacie” di Vercelli.

Le indagini svolte nei giorni seguenti hanno permesso di appurare che nella medesima serata il giovane, prima di rubare l’autovettura aveva tentato di rubare un furgone che però non era riuscito ad aprire ed anche un’altra auto alla quale aveva però danneggiato il sistema di allarme nell’intento di rubarla.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di furto aggravato, tentato furto e danneggiamento, nonché sanzionato per guida senza patente.