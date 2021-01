Pallets: chiesto un Consiglio comunale straordinario

Catricalà ribadisce poi l'importanza della proposta di moratoria: «𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 sono fondamentali soprattutto in una Provincia come Vercelli che risulta essere prima in Piemonte (e non solo) per numero di decessi ogni 10.000 abitanti (tasso standardizzato per età), come rilevato da Istat 2017/2018 - dice il consigliere dei 5 Stelle - e l'area a sud di Vercelli risulta già fortemente compromessa così come evidenziato dagli studi 𝐀rpa 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐞 poi in quelli condotti successivamente da 𝐎sav».