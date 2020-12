Dalla canapa al suo ultimo racconto: Radio Deejay intervista Liza Binelli

Liza Binelli, insegnante, giornalista e ricercatrice storica è stata ospite del programma “Il Boss del Weekend” di Radio Deejay. Nella puntata di domenica 6 dicembre è stata intervistata da Daniele Bossari, conduttore Tv e volto di Mediaset per conoscere la sua opinione sulla recente notizia che riguarda una scelta dell’ONU, ovvero attraverso una votazione è stata eliminata la cannabis dalla IV tabella degli stupefacenti, quella che classifica le sostanze più pericolose, tra cui l’eroina.

«Secondo me è un passo in avanti che agevolerà la ricerca scientifica – ha risposto prontamente Liza – sarà più facile gestirla per quello che è: una pianta!».

Bossari poi le ha chiesto quali fossero gli usi della cannabis in passato, in quanto, ha letto un suo articolo sul magazine “BeLeaf” per cui cura una rubrica sulla storia della canapa da tre anni.

«È nata in Asia centrale e se ne hanno notizie già 8000 anni fa – ha risposto l’insegnante vercellese – era usata a livello cerimoniale nei riti induisti, buddisti e taoisti. Ma anche altre religioni ne facevano uso durante le meditazioni e i viaggi sciamanici».

Oltre a questo fatto, un racconto di Liza intitolato “Parlare con l’aereo prima del decollo” è stato selezionato per esser pubblicato sul sito “Voci di hangar” un’associazione di piloti ed ex piloti, che pubblica solo opere sull’aeronautica e il mondo del volo. «Il mio testo narra di cosa succeda prima, dopo e durante la trasvolata, tra riti scaramantici, timori ed emozioni. È tratto dalle mie esperienze di viaggio… con un pizzico di fantasia».

Infine, una sua poesia verrà inserita in un e-book e ne sarà realizzato un video su YouTube nell’ambito dell’iniziativa “Città al tempo del coronavirus” ideato dall’Associazione CaArteiv di Millesimo nel savonese.

La puntata di Radio Deejay è possibile riascoltarla collegandosi al sito: https://www.deejay.it/programmi/il-boss-del-weekend/puntate/il-boss-del-weekend-del-06-12-2020/

(dal minuto 30” al 44”).