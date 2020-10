Asl Vercelli: sospese visite specialistiche, esami e ricoveri programmati

Da lunedì 2 novembre sono sospese le prenotazioni e le visite ambulatoriali con priorità programmata e differibile P - D. Si tratta di un provvedimento adottato sulla base di una disposizione regionale. In questo periodo non potranno essere garantite nemmeno le attività messe in campo con il Piano Aziendale per il recupero delle liste di attesa.

Verranno garantite la prenotazione e l'erogazione delle visite/prestazioni in classe U e B - urgente e breve.

I prelievi del sangue vengono garantiti con le stesse modalità (prenotazione al numero verde 800-000500).

Sospesi gli elettrocardiogrammi con la modalità di prenotazione tramite il numero verde 800-000500 presso le sedi dell'ospedale Sant'Andrea, dell'ospedale Santi Pietro e Paolo e della Casa della Salute di Gattinara.

Invariati gli esami RX Torace con prenotazione in classe B. Continuano a essere garantite le visite/prestazioni ambulatoriali finalizzate al rilascio/rinnovo delle patenti speciali richieste con le modalità in essere (ricetta "bianca")

Sul fronte ospedaliero saranno garantiti esclusivamente - oltre ai ricoveri urgenti - i ricoveri programmati per interventi chirurgici, procedure o terapie salvavita, quali quelle per le patologie oncologiche ovvero per patologie a rapida e grave evoluzione.