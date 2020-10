Vercelli dice addio a Gianna Mantovani, moglie di Ugo Ferrante

Vercelli dice addio a Gianna Mantovani, moglie dell’indimenticabile calciatore Ugo Ferrante (calciatore della Fiorentina campione d'Italia, morto nel 2004).

Aveva 76 anni e da tempo era malata: da giovane Gianna Mantovani era stata una velocista di talento, capace di ottenere, sui 100 e sui 200 metri risultati di grande valore che sarebbero stati ricordati per anni. La sua carriera nell'atletica finì all'improvviso per una lesione muscolare, ma la passione per lo sport non ha mai abbandonato Gianna Mantovani.

Alla passione per l'atletica, dopo il matrimonio con Ugo Ferrante e la nascita dei figli Massimiliano e Cristiano, si era affiancata quella per il calcio. E quando nel 2004 la malattia si era portata via il suo Ugo, lei ne aveva raccolto il testimone ideale, guidando con i figli la squadra dei Blu Tricots (intanto diventanta Ferrante Blue Tricot) con la quale il marito aveva ottenuto tante vittorie.

In queste ore sono molti i vercellesi che stanno lasciando anche sui social messaggi di cordoglio per la scomparsa di una donna di valore. Tra le tante attestazioni di lutto quelle del Museo Fiorentina che sulla pagina Facebook pubblica una bellissima foto della vercellese accomapgnata da queste parole: "Il Museo Fiorentina piange la scomparsa di Gianna Ferrante, moglie del compianto Ugo. Donna eccezionale dotata di un carattere forte e di una dolcezza disarmante lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Un abbraccio forte ai familiari... Gianna sempre con noi", e dell'Associazione Glorie Viola: "Siamo profondamente addolorati nell’apprendere la notizia della scomparsa di Gianna, moglie dell’indimenticato Ugo Ferrante... Una grande donna alla quale tutti noi volevamo un gran bene. L’Associazione porge le più sincere condoglianze e si stringe intorno alla sua famiglia. Riposa in pace Gianna".