"Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori": per Matteo Ravetto addio davanti al campo di calcio

"Il mio sorriso non rallegrerà le vostre giornate ma rimarrà sempre nei vostri cuori, come il mio entusiasmo e la mia sana follia". Hanno scelto queste parole i familiari di Matteo Ravetto per annunciare la date delle esequie autorizzate lunedì.

Matteo Ravetto, 32enne di Gattinara, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in un incidente stradale avvenuto sulla A26, nel tratto tra Vercelli Est e Romagnano, insieme all'amico Simonluca Agazzone, 38 anni. L'auto sulla quale viaggiavano, condotta da Andrea Ioppa, gattinarese 40enne, è finita fuori strada dopo aver urtato due cinghiali che stavano attraversando la carreggiata. leggi anche: SCHIANTO SULLA A26: MORTO MATTEO RAVETTO Per Ravetto e Agazzone non c'è stato nulla da fare. Il rosario verrà recitato martedì alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, mentre la cerimonia funebre, mercoledì alle 11, si svolgerà all'aperto, per dare modo agli amici di partecipare: i genitori hanno scelto piazza Molino, davanti a uno di quei campi di calcio su cui Ravetto aveva corso fin da bambino e che tanto aveva amato nella sua vita. Il gattinarese lascia la mamma Mirella, il papà Daniele, la sorella Camilla, i nonni Clara, Piero e Gloria e gli zii Rosalba e Tiziano con il cugino Stefano.