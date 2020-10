In provincia 2360 utenze sono senza luce; in Valsesia 300 persone ancora isolate

Alle 11 di domenica mattina sono ancora senza luce 2360 utenze in provincia di Vercelli: la gran parte concentrate in Valsesia, dove circa 300 persone risultano ancora isolate. Ma anche alcuni centri del vercellese, tra cui Desana e Motta de'Conti hanno dovuto fare i conti con un lunghissimo black out.

Lunedì il presidente della Regione, Alberto Cirio, sarà nelle province di Biella, Novara e Vercelli per incontri e sopralluoghi. Sabato il vice presidente Fabio Carosso aveva partecipato alla riunione in Prefettura a Vercelli per fare il punto degli interventi: prima era stato sulla Tangenziale Nord con il sindaco Andrea Corsaro e in Valsesia, a Quarona, dove, con il presidente della Provincia, Eraldo Botta e il sindaco Francesco Pietrasanta, aveva effettuato un sopralluogo sulla provinciale Crevola - Doccio completamente crollata e dove ha perso la vita il quaronese Samuel Pregnolato.

Intanto la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte comunica che sono 108 i Comuni colpiti dall’evento alluvionale in tutto il Piemonte: i volontari attivi sui cantieri aperti per il ripristino dei danni sono 1360. Finora, la Protezione civile regionale ha inviato ai Comuni che ne hanno fatto richiesta 420 sacchi di sabbia, una torre faro (Pray Biellese), 6 minipale, 19 moto pompe per acqua e fango, diversi autoveicoli per la sorveglianza dei corsi d’acqua e dei punti critici. Forniti inoltre 180 metri di barriere antinondazione a Casale Monferrato e un gruppo elettrogeno a Limone Piemonte.