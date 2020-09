Aule tecnologiche e spazi rinnovati: Itis e Ipsia iniziano l'anno con tante novità

Internet veloce in tutte le aule, panel al posto delle lavagne in ardesia, nuove aule. Non sono state solo le normative anti-Covid a caratterizzare l’avvio del nuovo anno scolastico all’istituto Lancia di Borgosesia, ma anche i lavori – in parte già ultimati – di miglioramento degli spazi di apprendimento.

Grazie alla Provincia di Vercelli, infatti i due plessi – Itis Lirelli di Agnona e Ipsia Magni di Borgosesia – fanno grandi passi avanti. Tra gli interventi più significativi va segnalato innanzitutto il cablaggio della rete informatica in tutte le aule con la predisposizione elettrica per la fruizione delle nuove lavagne multimediali. I panel, 16 in tutto, acquistati con i fondi Covid. sono l’evoluzione delle ormai note Lim, grandi tablet a muro che possono essere usati sia per scrivere come su lavagna tradizionale sia per collegarsi a internet e arricchire la didattica di materiali autentici. Sul fronte tecnologico la scuola ha anche vinto un bando per l’acquisto di nuovi computer finalizzati all’uso del Cad e un ulteriore bando per l’allestimento completo (arredi e dispositivi elettronici) di un’aula informatica multimediale all’Ipsia Magni.

Inoltre, nuovi spazi per l’apprendimento sono stati creati grazie a tramezze che hanno isolato alcune zone prima aperte: qui sarà possibile riunirsi in microgruppi per attività laboratoriali o di sostegno all’apprendimento.

L’istituto tecnico di Cascine Agnona ha invece investito sull’efficientamento energetico: sono infatti in corso di realizzazione il cappotto esterno dell’edificio e la sostituzione degli infissi ove era ancora necessario. Lavori di abbellimento, all’ingresso per esempio, e il recupero dell’ex aula del custode completano la tranche.

L’anno scolastico è dunque ripartito. Al Lancia con la didattica in presenza garantita a tutte le classi. Grazie al grande sforzo organizzativo dei mesi estivi attraverso cui si è innanzitutto ripensato agli spazi a disposizione è stato possibile reperire aule sufficienti a garantire a tutti le distanze di sicurezza. Dove non è stato possibile si è chiesto aiuto al Comune di Borgosesia che ha in effetti “prestato” due location esterne: una al pianoterra della biblioteca civica in via Sesone e una al Centro anziani in via Marconi, entrambe ad uso del Professionale.

Questo anche perché si sono confermati i buoni numeri degli anni passati, in trend di crescita: gli iscritti sui due plessi superano i 550 studenti, con oltre 100 iscritti solo nelle classi prime.