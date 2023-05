Sabato il mercatino Naturalvercelli e domenica il Barlafus

Come ogni primo weekend del mese, anche sabato 6 e domenica 7 maggio Confesercenti organizza svariate occasioni per vivere Vercelli: commercio, tradizioni, divertimento, cultura e sociale sono i fili conduttori degli eventi.

Sabato 6 maggio doppio appuntamento in Piazza Cavour e Via Cavour.

Dalle 8.00 il mercatino dei prodotti biologici ed ecocompatibili NATURALVERCELLI torna con gli operatori che dal 2000 ogni primo sabato del mese promuovono la cultura del biologico e del rispetto ambientale, della biodiversità, del commercio equo e solidale e dell’attenzione al benessere fisico e psichico della persona. Orientarsi a mangiar sano e a chilometro zero, curarsi in modo naturale, occuparsi del proprio benessere non è mai stato così importante come oggi e gli alimenti biologici rispondono perfettamente alle legittime esigenze di chiarezza e garanzia necessarie ad un acquisto consapevole. Per una alimentazione più sana ed equilibrata; per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e dell’equilibrio che in natura esiste tra gli elementi del cielo e della terra; per un commercio equo e solidale che ridia eticità all’economia; per un artigianato eco-compatibile, che produca manufatti utilizzando materiali grezzi naturali, atossici, anche riciclati, che abbiano il minor impatto negativo sull’ambiente che ci circonda. Questa la filosofia che da sempre anima lo storico mercato: bancarelle da gustare con gli occhi, con il palato e con l’anima.

Sempre sabato 6 maggio il tradizionale ma sempre nuovo NaturalVercelli si accompagnerà alla seconda edizione della Festa per l’Ambiente GREEN SATURDAY 2 organizzato dall’associazione The Green River in collaborazione con Confesercenti, Slow Food e numerosi altri partners e sostenuta dal Comune di Vercelli e tanti sponsor. Agli stand di NaturalVercelli si affiancheranno i produttori e artigiani selezionati da Slow Food, accompagnati da proiezioni video riguardanti le opere di riforestazione sul territorio Vercellese, stand con talk-show su tematiche ambientali, mezzi storici di Marazzato e dal pomeriggio l’area bimbi, che fino alle 22.00 intratterrà i più piccoli nell’area gioco a loro dedicata in Piazza Cavour con animatori, laboratori creativi e tanto divertimento. Il tutto inserito in un programma ancora più ampio all’insegna del filo conduttore che a meno di un anno dal primo Green Sunday vuole porre al centro dell’attenzione l’ambiente e l’importanza della riforestazione.

Domenica 7 maggio dalle 8.00 appuntamento con il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS. Nella rinnovata sede di Viale della Rimembranza i visitatori potranno curiosare lungo più di 700 metri di bancarelle per trovare l'introvabile, tra rarità, pezzi antichi e a volte veri affari. Appuntamento irrinunciabile per collezionisti di libri usati, fumetti, francobolli, monete e altri oggetti, dal 1989 mese dopo mese L’Barlafus è diventato il punto di riferimento per collezionisti, espositori e visitatori della provincia di Vercelli, delle province piemontesi e delle Regioni limitrofe che della ricerca della “cianfrusaglia” (questo il significato di “barlafus”) fanno un passatempo, un hobby, una passione: la curiosità per quelle cose del tempo andato, anche “inutili”, della cui esistenza e utilità spesso non si sa nulla nulla finchè non le si vede; la riscoperta di oggetti che ci riportano a momenti e occasioni che si pensava di aver dimenticato. Dai bicchieri ai vasi, dai giocattoli agli abiti, dai vinili ai cd, l’Barlafus è il magico mercato vintage di Vercelli dove una passeggiata si trasforma in una caccia al tesoro!