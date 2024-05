Da Majorka a Dubai i nuovi store Peserico

A giorni inaugurerà uno store monobrand a Palma di Majorca e lo bisserà 24 ore dopo ad Herbin in Cina. Sono le imminenti aperture di nuovi spazi targati Peserico, il brand di alta moda italiana, che sta ottenendo un successo strepitoso in tutto il mondo.

Le Baleari e la Cina vengono subito dopo le aperture di Karlovy Vary nella Repubblica Ceca e di Tashkent in Uzbekistan e prima degli spazi che vedranno la liuve a Tokyo e a Dubai. “Abbiamo registrato un ottimo inizio dell’anno”, dice Riccardo Peruffo, Ceo di Confezioni Peserico, “con un più 15% nel fatturato aggregato che è passato, rispetto al trimestre del 2023, a 37 milioni di euro dai 33 dell’anno scorso. Nel primo trimestre aumentato anche il retail del 25% e le vendite on line raddoppiate. Con questi risultati positivi continuiamo a guardare al retail con estrema simpatia continuando ad investire su di esso. Nel prossimo semestre sbarcheremo in Madison Avenue a New York e a Boston, continuando con la collaborazione con la prestigiosa catena Bloomingdale’s per dar vita ad altri corner. Stiamo cercando di contrattualizzare anche nuovi spazi per il 2025”.

Riccardo Peruffo non lo dice ma si sussurra che saranno Montecarlo, Monaco di Baviera, Saint Moritz e Philadelphia le nuove locations ma come sempre saranno almeno 8- 10 anno i negozi monobrand su cui l’azienda veneta investirà.