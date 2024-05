Aziende chimiche in cerca di personale: career day all'Iti Faccio

Carrer day per l’indirizzo Chimici all’Iti Faccio di Vercelli: martedì 14 maggio alcune importanti aziende del settore chimico del territorio hanno avuto la possibilità di conoscere e farsi conoscere dai ragazzi che frequentano il triennio dell’indirizzo chimico dell’Istituto per eventuali future assunzioni presso di loro.

La dirigente scolastica, Antonella Aliberti, ha brevemente introdotto l’evento ringraziando Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in particolare nella persona di Stefano Inzaghi, responsabile dell’orientamento scolastico, grazie alla cui collaborazione è stato possibile far intervenire diverse realtà produttive a questa iniziativa.

Le aziende che hanno partecipato al Career Day sono: Birla Carbon Italy, Buzzi Unicem, Esseco, Mirato, MicroPort; MEMC Electronic Materials, Hello Nature, Procos, Tecno Piemonte, Zschimmer & Schwarz.

Tutte queste realtà aziendali non solo impiegano un ingente numero di lavoratori del settore chimico, ma molte di esse sono in ulteriore espansione; tutte hanno evidenziato la necessità ma anche la difficoltà di reperire periti chimici: infatti il numero dei diplomati ogni anno in tale settore, sia in provincia di Vercelli che nelle province limitrofe, non riesce a coprire il fabbisogno delle aziende di periti in tale ambito.

Le aziende iscritte a Confindustria Novara Vercelli Valsesia nei settori Chimico/Farmaceutico e Gomma/Materie plastiche sono 77 che danno lavoro a 7.179 dipendenti. Nella sola provincia di Vercelli ci sono 18 aziende con 2.320 dipendenti.

Tutte le aziende intervenute si sono dette molto contente per questa opportunità che è stata data loro di incontrare studenti futuri periti chimici, nella speranza che molti altri seguano questa strada.

Infatti, il quadrante nord-est del Piemonte, assieme alla Lombardia, rappresentano una delle zone europee più vocate alla chimica.

L’industria chimica ha un ruolo fondamentale per soddisfare i bisogni di una parte sempre più ampia della popolazione mondiale, attuale e futura; la chimica è infatti protagonista, anche se a volte non immediatamente percepibile, di ogni aspetto della nostra quotidianità (alimentazione, mobilità, comunicazione, igiene e salute); inoltre i prodotti chimici sono utilizzati in tutte le attività economiche.

La chimica, inoltre è leader nella sostenibilità ambientale, è il primo settore industriale per quota di imprese (60%) che investono in nuovi prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o a minor impatto ambientale, secondo l’ultimo rapporto Greenitaly.

Da tutto ciò si evince come il settore della chimica sia destinato ad essere sempre più importante nell’ambito della produzione industriale e manifatturiera italiana e non solo.