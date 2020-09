Albero spezzato: chiusa via del Tribunale

Resta chiusa via del Tribunale dove, nella serata di giovedì, il vento ha spezzato parte di una pianta ad alto fusto che, dall'interno di un giardino, è precipitata sulla strada, trascinandosi dietro anche alcuni fregi del muro di cinta.

Nella serata di giovedì l'intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza la zona. Tuttavia a terra restano rami e parti di tronco da rimuovere. In via del Tribunale ci sono anche l'ingresso al cortile della Procura e l'ingresso di parte degli studenti della media Avogadro.

Tra l'altro, essendo oggi giornata di mercato, la chiusura di via del Tribunale crea anche problemi a corrieri e fornitori diretti in via Duomo: per entrare in centro storico, l'unica possibilità è percorrere via Conte Rosso, che costeggia il muro di cinta del Tribunale la cui carreggiata è stata dimezzata dopo il crollo del 2016.