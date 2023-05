Pallacanestro Femminile Vercelli, "profumi" di serie B

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

2^ giornata di ritorno

Area Pro 2020 Pallacanestro Femminile Vercelli 46-48

(Parziali:18-12; 26-21; 37-31)

Tabellino: Bassani; Acciarino 11; Deangelis 8; Bracco 12; Leone Sara 2; Bouchefra 2; Sarrocco 10;

Leone Giulia 2; Momo 1; Gentilini; Bertelegni; Mocchia; Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Nella penultima giornata del girone per l’accesso alle final four la PFV ha vinto a Rivalta per 46-48 contro Area Pro 2020, sia pur con qualche patema d’animo, acquisendo fiducia in vista delle finali per la promozione, in programma a Biella il 20 e 21 maggio prossimi, per le quali le posizioni di partenza sono pressoché definite.

Dato per scontato il primo posto di Biella (che ha sconfitto Pancalieri 50-67) altrettanto inattaccabile è il secondo posto della PFV.

Restano soltanto da definire le due avversarie delle medesime: erano in lizza Nole e Moncalieri che si giocavano molte chanches per il terzo posto in questo penultimo turno.

L’ha spuntata Nole (51-58) per cui Biella affronterà in semifinale Moncalieri (salvo ritorno di Area Pro 2020 all’ultima giornata) e la PFV la stessa Nole (salvo che questa non venga superata da Area Pro).

Da indiscrezioni filtrate in via ufficiosa dalla F.I.P. regionale, sembrerebbe che siano state modificate le norme per la promozione in serie B, addirittura “in corsa” ed a due sole giornate dalla conclusione del girone di qualificazione, sia pur con le quattro finaliste ormai praticamente definite.

Sembra, infatti, che verranno promosse in serie B le prime tre classificate, e non solo la prima, per cui alla PFV basterebbe vincere la semifinale, oppure aggiudicarsi la finale per il terzo posto, per conquistare la serie B. Sarebbe uno splendido risultato, ma il fatto che la FIP lo stabilisca solo ora, praticamente alla fine della stagione, non può che suscitare forti perplessità circa una corretta e lungimirante programmazione degli eventi a livello federale.

Fatte queste doverose premesse, venendo alla partita contro Area.Pro 2020 (che non aveva alcuna valenza ai fini della classifica per le vercellesi) va ricordato che la PFV ha dovuto inseguire l’avversaria per oltre tre quarti di gara, tornando ad essere la squadra che conosciamo solo nell’ultimo quarto, in cui è riuscita meritatamente ad imporsi.

Il primo periodo era appannaggio, infatti, delle padrone di casa (18-12) che mantenevano il vantaggio (26-21) anche a metà gara e lo riportavano a +6 al 30’, sul 37-31.

Nell’ultimo quarto, invece, le ragazze di Bendazzi riuscivano a giocare sul loro standard abituale, soprattutto in attacco, dove, con un parziale di +8, con 17 punti segnati e tenendo le avversarie a 9, ribaltavano il risultato quel tanto che bastava per vincere e darsi una forte spinta sul piano della fiducia, in vista delle finali.

La squadra vercellese è stata insufficiente al tiro da due (33%) e pure in quello da tre non ha brillato (2 su 7). Anche i tiri liberi sono stati al di sotto del 50% (12 su 25), cosicché ne è uscita un partita piena di difficoltà, difficile da gestire e vinta grazie all’esperienza ed alla determinazione sfoderate negli ultimi dieci minuti di gioco.

Domenica prossima si concluderà il girone, con la gara contro Auxilium ad Quintum di Collegno, al Palapiacco con inizio alle ore 19,00 (e non 18,00 come al solito), squadra che all’andata mise non poco in difficoltà la PFV.