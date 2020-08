Morto l'ex macellaio di via Foà: aveva 52 anni

Lutto in città per la morte, a soli 52 anni, di Piero Caligaris. L'uomo, insieme al padre Arturo, era stato per molti anni il volto della storica macelleria Caligaris di via Foà, che ha chiuso alcuni anni fa.

Simpatico e di buon cuore, Caligaris lascia il figlio Luca, i genitori, Arturo e Pinuccia, e la sorella Letizia, molto nota nel mondo del volontariato.

Il funerale verrà officiato martedì alle 9,30 nella chiesa del Billiemme dove, lunedì alle 17, è prevista la recita del rosario. Moltissime, in queste ore, le attestazioni di cordoglio giunte, anche via social, da chi aveva conosciuti e apprezzato il vercellese.