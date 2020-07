Il Luna Park di Sant'Eusebio apre con un evento per i bambini speciali

Un'iniziativa speciale attende i ragazzi speciali al Luna Park di Vercelli, che aprirà i battenti venerdì 17 luglio e che allieterà le nostre serate fino al 4 agosto.

Il vicesindaco Massimo Simion e gli assessori Mimmo Sabatino e Ketty Politi hanno infatti organizzato con i giostrai una pre-apertura riservata ai ragazzi diversamente abili che, con i loro accompagnatori, potranno gratuitamente inaugurare le numerose attrazioni.

"Come lo scorso anno abbiamo voluto fortemente avere questa ora di svago per i nostri ragazzi speciali - precisa l'assessore Sabatino - Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad organizzarlo attenendoci alle prescrizioni anti Covid. Per noi è motivo di soddisfazione, così come lo è essere riusciti a riportare il Luna Park pur con tutte le difficoltà imposte dall'emergenza sanitaria".

I ragazzi potranno presentarsi alle 19,30, muniti di mascherina, e fino alle 21 avranno libero accesso alle attrazioni, comprese quelle da "brivido" che saranno, se necessario, azionate a velocità ridotta.

Un gesto di sensibilità da parte dei giostrai che hanno voluto ringraziare Vercelli per l'impegno profuso per permettere la riapertura in piena sicurezza di un comparto che molto ha sofferto per la chiusura forzata e che ora diventa un simbolo, proprio nella Festa Patronale, del ritorno alla normalità.

"Sono molte le città che ci hanno contattato per poter organizzare questa ripartenza, ma non per tutte è stato possibile - spiega Michael Tencali a nome dei giostrai -. Le disposizioni per poterlo fare in piena sicurezza sono stringenti e solo grazie al lavoro di questo ultimo mese con l'assessore Sabatino abbiamo potuto raggiungere questo traguardo, importante per la città ma anche per tutti noi, che possiamo ricominciare a lavorare dopo questi terribili mesi".