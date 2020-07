Auto a fuoco, intorno alle ore 16 ad Asigliano. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuto in piazza Vittorio Veneto per l'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl. L'intervento è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza. Presenti sul posto Carabinieri.

In paese sono stati in molti a seguire l'intervento dei mezzi di soccorso. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.