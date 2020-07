Stroncato da un malore improvviso: lutto per Paolo Bolle

Asigliano è in lutto per la morta improvvisa di un concittadino conosciuto e apprezzato, Paolo Bolle, stroncato da un malore nella mattina di venerdì poco dopo essere entrato in bar.

Inutili, purtroppo, tutti i soccorsi: quando i sanitari del 118 sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'asiglianese.

"La notizia della scomparsa del caro Paolo ci lascia senza parole - è il commento del sindaco, Carolina Ferraris -. In questi anni aveva collaborato con la nostra amministratore in più di un'occasione. Ricercatore storico, scrittore, appassionato di modellismo. Tra le sue opere ricordiamo il castello di Asigliano e la Corsa dei buoi. Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla moglie Rita e parenti tutti. Ci uniamo al dolore ovviamente anche della nostra Federica Pondrano, capo gruppo di maggioranza, di cui era parente".