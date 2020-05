Calcio dilettantistico in lutto per Paolo Briglia

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico vercellese: a 60 anni è morto Paolo Briglia, conosciuto allenatore di squadre giovanili e dilettantistiche del territorio. Aveva allenato le Scuole Cristiane in seconda categoria e, con altri amici, aveva creato l'Associazione Veterani Veloces.

Dipendente della Cgt, lascia la moglie e il figlio e un grande vuoto in tanti amici che con lui condividevano partite a calcio, chiacchierate, momenti di serenità. Lo ricorda in un toccante post sui social, l'imprenditore Maurizio Audone.

"Il mondo del calcio ha perso Paolo Briglia, tutti noi abbiamo perso un uomo buono. Del calcio sapeva tutto, era la sua grande passione giovanile che lo ha portato in grandi squadre, ma per chiunque avesse bisogno di lui c’era. Con le sue conoscenze tecniche, con la sua meticolosità, anche un po’ pignoleria, sempre disponibile. Per gli amici, vicini di casa, chiunque.

Non gli piacevano le ingiustizie. E a volte se la prendeva come se gli avessero fatto un torto personale. Poi tornava col suo sorriso.

Era uno sportivo, nel senso gli piacevano tutti gli sport e cercava la competizione e voleva vincere: dal Burraco ai tornei del villaggio vacanze. Per non parlare del calcetto del martedì.

Oggi, uscendo da casa sua, ci siamo resi conto che per noi che ci frequentavamo ogni fine settimana è cambiato tutto, ma spero che il gruppo nel suo ricordo, rimanga unito, soprattutto per Roberta e Stefano che abbraccio forte affettuosamente".