Riapre il museo Leone, le nuove norme

Da domenica 24 maggio riapre il Museo Leone di Vercelli e riprende con i suoi orari consueti dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nel massimo della sicurezza e del rispetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria, il Museo si potrà visitare liberamente, anche se i flussi saranno contingentati ed è pertanto gradita la prenotazione. L’ingresso sarà consentito indossando la mascherina e nel rispetto delle distanze di sicurezza; il personale del Museo sarà comunque a disposizione per rendere confortevole e sicura la visita e fornire tutte le indicazioni necessarie. Predisposti anche ingresso e uscita separati in caso di necessità, ed erogatori a colonna per l’igiene delle mani.

Il Museo Leone mette a disposizione dei visitatori sia gli ampi spazi scenografici delle sue sale sia gli adiacenti spazi aperti, che, con l’arrivo della stagione estiva si prestano ad essere confortevoli e sicure aree di sosta: il chiostro porticato di Casa Alciati, all’ingresso del Museo e i cortili della Fontana e di Palazzo Langosco.