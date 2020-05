Pensare a bimbi e bimbi disabili per i mesi estivi

Mozione di Pd, Vercelli per Maura Forte e Voltiamo pagina su Nidi e Centri estivi.

CONSIDERATO CHE con la chiusura delle scuole e il rientro al lavoro, da lunedì 4 maggio, per i genitori si è posto il grande problema dell’accudimento dei bambini.

L’assemblea consiliare di Vercelli impegna il Sindaco e la Giunta

A creare un tavolo di lavoro composto da tecnici esperti, pedagogista, psicologa, e tecnici comunali al fine di elaborare un protocollo unico per i servizi dedicati ai bambini tra zero e 6 anni prevedendo di sperimentare la riapertura di Nido e asili in forma ludico-ricreativa, per i mesi estivi, concedendo la priorità ai bambini disabili e provenienti da famiglie in difficoltà.

Mettere a disposizione di associazioni e personale che si occupano di minori o altri soggetti portatori di disabilità, un edificio scolastico (o di parte di una simile struttura), al fine di garantire il necessario distanziamento sociale a soggetti che non riescono in ragione delle loro patologie a sostenere l’impiego continuativo di mascherine.

Prevedere al tempo stesso la distribuzione di DPI (mascherine, guanti, disinfettanti, etc.) in favore di pazienti e operatori e l'acquisto di tutti gli strumenti propedeutici ed accessori all’erogazione di detto servizio di assistenza, oltre che per la fruizione a distanza (ove possibile) di determinati servizi educativi e di supporto psicologico.

Michele Cressano (Partito Democratico)

Manuela Naso (Partito Democratico)

Alberto Fragapane (Partito Democratico)

Maura Forte (Partito Democratico)

Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico)

Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte)

Paolo Campominosi (Voltiamo Pagina)

Roberto Scheda (Voltiamo Pagina)

Andrea Conte (Voltiamo Pagina)