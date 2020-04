Stroncato da un malore a 47 anni

Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in casa, nel pomeriggio di mercoledì: a fare la tragica scoperta, il figlio che, rientrando nell'appartamento di via Boccaccio, ha trovato l'uomo esanime.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 - che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso - e gli uomini della Questura per gli accertamenti del caso. Nessun dubbio sul fatto che il decesso sia da attribuire a cause naturali: la salma dell'uomo è già a disposizione della famiglia per le esequie.