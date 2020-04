Furti in Seminario: arrestato un 67enne

Martedì pomeriggio la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti di un italiano 67enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, accusato di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

L'arresto è scaturito a seguito di un'indagine, condotta dalla Squadra Mobile, per numerosi furti avvenuti in luoghi di culto, e in particolar modo nel locale Seminario Vescovile; ingagine che era culminata con una perquisizione domiciliare a carico dell’attuale arrestato.

Nell’appartamento dell'uomo, erano stati rinvenuti mobili del seminario, assegni ed altri oggetti, tutti provento di furto; era stata inoltre ritrovata, nascosta all’interno di un mobile, una pistola illegalmente detenuta, che il malvivente era solito portare con sè durante le azioni delittuose che perpetrava.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, l'uomo era stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Nei confronti dell’uomo, che si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in quanto coinvolto nell’indagine sui “topi d’appartamento” conclusa poco tempo fa dalla Squadra Mobile, è stato emesso nei giorni scorsi un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre che la pena pecuniaria di euro 800. L'arresto è stato eseguito da personale della Squadra Mobile.