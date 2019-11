La "manica delle donne" si tingerà d'arancione

Il Soroptimsit di Vercelli aderisce alla campagna internazionale “Orange the world” al fine di sottolineare il proprio impegno nel contrastare la violenza di genere,

La campagna, lanciata da UNWomen, si articola in 16 giorni di attivismo (dal 25 novembre, giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne) al 10 dicembre (anniversario della dichiarazione dei diritti umani coincidente con il Soroptimist day) volto a sollecitare le istituzioni, la società civile e i media attraverso una mobilitazione contro la violenza “vestendo” in arancione il mondo. Infatti l’arancione, già da qualche anno, è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere e Orange the world è il filo conduttore che ha unito e unisce le diverse iniziative e gli eventi previsti e realizzati in questi sedici giorni.

In tale prospettiva il Soroptimist Club di Vercelli, con il supporto dell’amministrazione comunale, ha deciso di illuminare in arancio la “manica delle donne”, luogo affascinante e suggestivo della nostra città nonchè carico di significato proprio perché spazio, un tempo, riservato alle donne nell’antico ospedale: in tal modo si intende “accendere” le luci su una tematica, purtroppo, di sempre maggior attualità per condividere e mobilitare le coscienze sulla gravità e la dimensione del problema e sulla necessità di aumentare la consapevolezza che solo con l’impegno di tutti e con uno sguardo diverso è possibile cambiare realmente.