"Notturni": Sartoris e Di Bonaventura suonano al Borgogna

Appuntamento con "Notturni", venerdì 19 maggio, alle 21, per la Stagione della Società del Quartetto.

La sala grande del Museo Borgogna ospita il pianista Emanuele Sartoris e Daniele Di Bonaventura al bandoneon per una serata che rende omaggio alla musica romantica del grande compositore polacco, rileggendo i suoi celebri notturni in una chiave personale e accattivante.

Il 35enne pianista piemontese Emanuele Sartoris, noto anche per la sua partecipazione alla trasmissione RAI “Nessun Dorma”, ritorna a Vercelli con un raffinato concerto di sapore cameristico in duo con l’attivissimo Daniele Di Bonaventura. “Notturni”, come il titolo lascia chiaramente intendere, è un esplicito omaggio a Frédéric Chopin e non a caso, insieme ai sette brani originali firmati da Sartoris e di Bonaventura, il concerto si apre e si chiude con una rilettura assolutamente moderna e personale dei celebri Notturni Op. 9 n° 1 e n° 2 del grande compositore polacco.

Chopin è l’occasione, per Sartoris e Di Bonaventura, di riportare in auge, all’interno del repertorio classico, la vena improvvisativa a cui i grandi compositori del passato erano tanto affezionati. Il concerto si arricchisce poi con nuove composizioni firmate da Sartoris, brani che si muovono nel solco del migliore jazz europeo e prendendo a prestito timbri e soluzioni armoniche dalla più moderna tradizione classica, e con una perla musicale dal titolo “Notturno d’Inverno”, frutto del grande talento compositivo di Daniele Di Bonaventura.

I biglietti (euro 10/8/5/3) sono disponibili alla Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16-18 oppure si possono prenotare telefonicamente allo 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.