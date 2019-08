Lutto nel mondo della scuola per la morte di Giovanni Dabbene, insegnante e direttore didattico in varie scuole elementari del territorio. Aveva 72 anni e da qualche settimana era ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Nato a Vercelli da genitori palermitani Dabbene aveva iniziato la carriera come maestro elementare per poi diventare direttore didattico. Aveva guidato diverse scuole nel vercellese e nel biellese prima di lavorare all'estero - in Brasile soprattutto - come come dirigente delle Scuole Italiane e coordinatore delle attività di tutela e diffusione della lingua italiana su incarico del ministero degli Affari Esteri. L'esperienza maturata da Dabbene lo aveva portato, anche dopo la pensione e il ritorno a Vercelli, a collaborare con associazioni ed enti impegnati nella divulgazione del patrimonio culturale italiano. Un impegno che lo aveva anche portato, nel 2014, a candidarsi alle elezioni comunali nella lista Vercelli Amica.

Uomo cortese, gentile, apprezzato da quanti avevano modo di conoscerlo, Dabbene lascia i figli Novella e Marco Aurelio, che, con i suoi 18 anni, è stato tra i più giovani (e molto votato nella lista del Pd) candidati alla recente tornata elettorale.

La data dei funerali di Giovanni Dabbene verrà fissata nelle prossime ore.