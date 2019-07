Medaglia d'oro dell'Ordine per l'avvocato Roberto Scheda

Medaglia d'oro dell'Ordine, all'avvocato Roberto Scheda, per i 50 anni di attività forense. A consegnargliela, venerdì, sarà l'attuale presidente degli avvocati Danilo Cerrato, nel corso di una cerimonia in programma alle 12,30 nell'aula Carmine De Donato del Tribunale. Protagonista della scena penale per il ruolo che ha avuto in tanti importanti processi, celebrati a Vercelli ma anche nelle aule dei tribunali di tutta Italia, Scheda è tuttora protagonista di importanti processi, da quello per la morte della piccola Matilda Borin, a quello per l'omicidio del Concordia, per arrivare a quello che si aprirà a settembre per la gestione dei migranti. La consegna del riconoscimento sarà un'occasione per rendere omaggio all'attività a favore della Giustizia portata avanti da questo noto e stimato professionista.