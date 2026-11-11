In mostra l'auto con un milione di chilometri percorsi

Quest’anno alla Fiera di San Martino a Gattinara nello stand dell’Officina Travaglia, un’istituzione per la città, è stata esposta un’auto da record: una Audi A6 2.5 TDI del 2003, che ha raggiunto un milione di chilometri percorsi.

Il proprietario del mezzo, è il ghemmese Gian Giuseppe Preda che nella sua vita ha percorso per lavoro più di tre milioni di chilometri, guidando all’inizio della sua carriera una Renault 4, passando poi a macchine più potenti: «Come responsabile di cantieri avevo la necessità di spostarmi continuamente e di fare lunghi viaggi: quest’auto, acquistata a Milano nel 2003, dalla linea bellissima, con ampio baule, molto confortevole nella guida, non mi ha mai lasciato a piedi e, a tutt’oggi, il motore è quello originale, mai riparato. Ho avuto la fortuna di non fare mai incidenti e quindi gli interventi sono stati limitati alla manutenzione ordinaria: solo l’anno scorso è stato sostituito il cambio. Il contachilometri si è azzerato: riparto con rinnovato entusiasmo e fiducia». Stefano Travaglia sottolinea l’importanza della manutenzione che garantisce un’auto in ordine ed è premessa per conservare un mezzo che ci accompagna quotidianamente nei nostro spostamenti.