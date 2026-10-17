Restauri conclusi a San Lorenzo, Gattinara ritrova un pezzo di storia

Una passeggiata tra storia, vigneti e paesaggi per inaugurare il restauro del Castello e la riqualificazione della viabilità collinare.

Un pomeriggio speciale per riscoprire uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia di Gattinara. Sabato 17 ottobre, alle ore 14.30, con ritrovo alla Torre delle Castelle, la Città di Gattinara invita cittadini e visitatori a partecipare all'inaugurazione degli interventi di restauro del Castello di San Lorenzo e dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità collinare.

Sarà molto più di una semplice inaugurazione: un viaggio nella storia, attraverso un paesaggio straordinario, dove le testimonianze di oltre mille anni di vicende si intrecciano con i vigneti che danno origine ai grandi vini di Gattinara.

L'appuntamento prevede una passeggiata storico-culturale dalla Torre delle Castelle al Castello di San Lorenzo, accompagnata da una visita guidata che permetterà di conoscere le vicende di questo antico complesso fortificato, le sue origini medievali e il ruolo che ha avuto nella storia del territorio.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per scoprire da vicino i risultati di due importanti interventi di valorizzazione: il recupero dei resti del Castello, realizzato dalla proprietaria Marina Olwen Fogarty delle Cantine Vallana, grazie a un finanziamento PNRR di 150.000 euro, e la sistemazione della viabilità collinare promossa dal Comune di Gattinara, nell'ambito di un progetto di messa in sicurezza idrogeologica finanziato con circa 2 milioni di euro di risorse PNRR.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio sarà un momento dedicato ai sapori del territorio: al Castello, l'Enoteca Regionale di Gattinara e dell'Alto Piemonte proporrà un banco di assaggio dei vini di Gattinara, con degustazioni gratuite guidate dai propri sommelier. Un'occasione per celebrare, attraverso il vino, il legame profondo tra la storia di San Lorenzo e la tradizione vitivinicola che da secoli caratterizza queste colline.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione attraverso il sito www.visitgattinara.it.

Per la passeggiata si consigliano abbigliamento comodo e calzature adatte al percorso.