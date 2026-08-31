Gattinara: 81 mezzi con revisione scaduta, 13 senza assicurazione. Denunce e sanzioni della Polizia locale

Una presenza sul territorio per garantire sicurezza, prevenire i comportamenti pericolosi e tutelare tutti gli utenti della strada. Tempo di bilanci per l’attività svolta dalla Polizia locale di Gattinara che testimonia un lavoro destinato soprattutto a favorire comportamenti più responsabili e una maggiore attenzione alle regole.

Sul fronte della sosta irregolare sono state accertate da inizio anno 321 violazioni, tra cui 4 occupazioni indebite di stalli riservati alle persone con disabilità e 12 soste davanti a passi carrabili.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e regolarità dei veicoli in circolazione: i controlli hanno permesso di individuare 81 mezzi con revisione scaduta, 13 veicoli privi di copertura assicurativa e 2 veicoli in circolazione nonostante fossero sottoposti a fermo. Sono stati inoltre effettuati controlli anche sui monopattini.

Importante anche l'azione di contrasto ai comportamenti di guida pericolosi, con 48 sorpassi vietati e altre 13 violazioni relative a velocità, sorpassi e precedenze.

La Polizia Locale è intervenuta, inoltre, per il rilievo di 14 incidenti stradali, dai quali sono scaturite 6 denunce per lesioni conseguenti a sinistro. Nell'ambito della più ampia attività di controllo del territorio è stata effettuata anche una denuncia per occupazione di immobili.

«Questi numeri riassumono un’attività capillare sul nostro territorio – sottolineano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione – Gli agenti stanno portando avanti con professionalità un'attività costante di controllo, prevenzione e presidio della nostra città. L'obiettivo non è fare più sanzioni, ma garantire maggiore sicurezza e tutelare chi ogni giorno rispetta le regole».

L’Amministrazione comunale ringrazia il comandante, Mauro Corti e tutti gli agenti della Polizia Locale per l’impegno quotidiano e rinnova l’invito a tutti i cittadini alla collaborazione e al rispetto delle norme: la sicurezza della città è un risultato che si costruisce insieme, attraverso il rispetto delle regole e degli altri.