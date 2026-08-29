Gattinara, riapre al pubblico il campo sportivo

Riapre al pubblico il campo sportivo di piazza Molino, a Gattinara. Dopo un investimento complessivo superiore a 120.000 euro, destinato ad adempiere agli obblighi normativi e a rendere più sicura, funzionale e adeguata alle esigenze di atleti e pubblico, la struttura comunale, la Commissione competente ha espresso parere favorevole e, con il conseguente rilascio dell’agibilità, l’impianto potrà tornare ad accogliere regolarmente pubblico e tifosi.

Gli interventi hanno riguardato l’accatastamento completo dell’impianto, la realizzazione dei servizi igienici destinati al pubblico, la sistemazione delle tribune con l’individuazione e numerazione dei posti, la messa in sicurezza dell’intero impianto secondo le normative e la realizzazione dell’illuminazione di sicurezza.

«Riaprire il campo sportivo al pubblico significa restituire alla città un luogo di sport, di passione e di comunità – dichiarano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione –. Abbiamo affrontato un investimento importante, superiore a 120 mila euro, perché crediamo che garantire strutture sicure e adeguate sia un dovere nei confronti degli atleti, delle società sportive, delle famiglie e di tutti coloro che frequentano i nostri impianti. Oggi possiamo finalmente dire che questo percorso è concluso e che il campo di Piazza Molino può tornare ad accogliere il suo pubblico nelle condizioni previste dalle normative vigenti.».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport, Denis Cazzadore: «È una bellissima notizia per tutto lo sport gattinarese. Dietro questa riapertura c’è stato un lavoro lungo e impegnativo, ma oggi restituiamo all’FC Gattinara, ai suoi ragazzi e ai suoi tifosi un impianto più sicuro e pienamente adeguato. Investire nello sport significa investire nei giovani, nell’aggregazione e nella nostra comunità. Adesso non resta che tornare sugli spalti e fare il tifo per il nostro Gattinara!»