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Gattinara-Valsesia | 29 agosto 2026, 10:58

Gattinara, riapre al pubblico il campo sportivo

Sulla struttura di piazza Molino svolti interventi per 120 mila euro

Gattinara, riapre al pubblico il campo sportivo

Riapre al pubblico il campo sportivo di piazza Molino, a Gattinara.  Dopo un investimento complessivo superiore a 120.000 euro, destinato ad adempiere agli obblighi normativi e a rendere più sicura, funzionale e adeguata alle esigenze di atleti e pubblico, la struttura comunale,  la Commissione competente ha espresso parere favorevole e, con il conseguente rilascio dell’agibilità, l’impianto potrà tornare ad accogliere regolarmente pubblico e tifosi.
Gli interventi hanno riguardato l’accatastamento completo dell’impianto, la realizzazione dei servizi igienici destinati al pubblico, la sistemazione delle tribune con l’individuazione e numerazione dei posti, la messa in sicurezza dell’intero impianto secondo le normative e la realizzazione dell’illuminazione di sicurezza.
«Riaprire il campo sportivo al pubblico significa restituire alla città un luogo di sport, di passione e di comunità – dichiarano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione –. Abbiamo affrontato un investimento importante, superiore a 120 mila euro, perché crediamo che garantire strutture sicure e adeguate sia un dovere nei confronti degli atleti, delle società sportive, delle famiglie e di tutti coloro che frequentano i nostri impianti. Oggi possiamo finalmente dire che questo percorso è concluso e che il campo di Piazza Molino può tornare ad accogliere il suo pubblico nelle condizioni previste dalle normative vigenti.».
Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport, Denis Cazzadore: «È una bellissima notizia per tutto lo sport gattinarese. Dietro questa riapertura c’è stato un lavoro lungo e impegnativo, ma oggi restituiamo all’FC Gattinara, ai suoi ragazzi e ai suoi tifosi un impianto più sicuro e pienamente adeguato. Investire nello sport significa investire nei giovani, nell’aggregazione e nella nostra comunità. Adesso non resta che tornare sugli spalti e fare il tifo per il nostro Gattinara!»

redaz

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