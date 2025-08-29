Ai domiciliari spacciava coca, fumo, Mdma: finisce in carcere con un complice

DueNell’ambito della continua attività di controllo e monitoraggio dei soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione e di generale contrasto alle attività criminali, la Squadra Mobile della Questura di Vercelli ha tratto in arresto due cittadini italiani, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, avendo notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un soggetto italiano ben noto e sottoposto a detenzione domiciliare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un’autovettura notata sostare più volte nei pressi della predetta abitazione.

L’occupante, anch’egli italiano e privo di precedenti, è stato trovato in possesso di circa 20 gr. di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare a carico di questi, ha consentito di rinvenire circa 1,2 kg e di marijuana, 400 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento. L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una scrupolosa attività di perquisizione è stata svolta, in seguito, anche nell’abitazione del soggetto in detenzione domiciliare, rinvenendo altri 830 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina, 17 grammi di MDMA e 60 grammi di hashish, oltre a materiali per il confezionamento e denaro contante presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Anche quest’ultimo, quindi, è stato tratto in arresto.

Entrambi i soggetti, sono stati associati alla locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il primo arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il secondo sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.