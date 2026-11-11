Esami del sangue, orari più ampi alla Casa della Salute di Gattinara

Al via la riorganizzazione del Centro prelievi alla Casa della Salute di Gattinara. Già a partire dall’11 novembre viene anticipato alle 7,15 l’orario di apertura della sala d’attesa mentre lo sportello per l’accettazione sarà attivo dalle 7,30 fino alle 10. La modifica permetterà agli utenti di accedere con maggiore anticipo alla struttura e di beneficiare di un orario di accettazione più esteso. La sala d’attesa aprirà mezz’ora prima rispetto a oggi, mentre lo sportello per l’accettazione (sinora attivo dalle 7,45 alle 9,15) amplierà sensibilmente la fascia di accesso al servizio. Un cambiamento pensato per migliorare l’accoglienza e il comfort delle persone che si recano al servizio nelle prime ore della mattina.

«Abbiamo deciso di intervenire sugli orari del Centro prelievi per andare incontro alle esigenze della popolazione del territorio e offrire un servizio sempre più attento ai bisogni dei cittadini - sottolinea il direttore generale Marco Ricci -. In particolare, nei mesi più freddi dell’anno vogliamo evitare che le persone siano costrette ad attendere all’esterno della struttura prima dell’apertura, esponendosi alle basse temperature. Si tratta di un piccolo ma significativo miglioramento che contribuisce a rendere più agevole l’accesso al servizio».

L’Asl sta inoltre lavorando per introdurre anche a Gattinara il sistema di accesso agli esami del sangue su prenotazione, già avviato nei mesi scorsi alla Casa della Comunità di via Crosa a Vercelli e all’ospedale di Borgosesia. Una modalità particolarmente apprezzata dagli utenti perché consente di ridurre sensibilmente le code, migliorando l’organizzazione del servizio e l’esperienza complessiva dei cittadini.



