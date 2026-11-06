Ponte di Romagnano, depositato il progetto

Con un investimento di circa 13 milioni di euro, Anas progetta il nuovo ponte sul fiume Sesia - tra Romagnano e Gattinara - in sostituzione di quello crollato nell'alluvione dell'ottobre 2020. Nei giorni scorsi è stato depositato da Anas il progetto per l'approvazione del piano degli espropri. Il ponte, che sorgerà sul territorio comunale di Romagnano Sesia, ricalcherà il tracciato di quello già crollato una prima volta negli anni '50 e poi sei anni fa e oggi sostituito da una struttura provvisoria posta qualche decina di metri più a nord.

Seppure interamente posto in territorio novarese, il ponte rappresenta un collegamento fondamentale tra le due province e, in attesa della realizzazione di quello della Pedemontana, anche un importante collegamento con il casello autostradale sulla A26.

Avrà una lunghezza di 180 metri, con due pile in alveo, una campata centrale di 90 metri e due rampe di accesso da 45 metri ciascuna. Rispetto al viadotto crollato avrà una corsia per le emergenze o per le verifiche strutturali. Dopo la ricostruzione, indicata come priorità infrastrutturale fin dai giorni successivi al crollo, ha però incontrato parecchi ritardi tecnici per l'acquisizione dei pareri di diversi enti.