Risò: tra talk, show cooking e cultura una giornata per vivere a Vercelli

Dai talk alla Notte Bianca, passando per eventi culturali e di settore: la seconda giornta del Festival Internazionale del Riso si annuncia ricca di appuntamenti.

Tra i talk si segnalano : "Il futuro del settore risicolo in Europa. Qualità, sicurezza alimentare e competitività. Uno sguardo al futuro della risicoltura europea": Intervengono Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e relatore del parere del CdR sul futuro del settore risicolo in Europa, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Organizzato da Comitato Europeo delle Regioni si svolge dalle 9 alle 10,45, nella Sala degli Affreschi di Confagricoltura, in piazza Zumaglini. “Cambiamenti climatici e mercati globali. Tra gestione del rischio e nuove sfide future", promosso da Confcooperative Agroalimentare e Pesca, dalle 10 alle 12 al Salone Dugentesco. "Dalla cucina al museo: come raccontare l’eccellenza del riso vercellese nell’arte", panel talk sul ruolo dell'arte nel racconto del riso piemontese; dal prodotto, inteso come packaging degli Aironi con Michele Perinotti, e le illustrazioni di Gianluca Biscalchin, alla cucina e al piatto nella sua presentazione con lo chef Costardi, per terminare guardando oltre con le opere d'arte in contesto museale con Cinzia Lacchia, Museo Borgogna di Vercelli. Degustazione finale con show cooking a cura di chef Manuel Costardi. Con guest: Manuel Costardi (chef Hotel Cinzia), Gianluca Biscalchin, Cinzia Lacchia (direttrice Museo Borgogna), Michele Perinotti (titolare gliAironi). E' in programma dalle 10 alle 10,45 al Padiglione Produttori - Area Show Cooking. "Lolla di riso: da residuo agricolo a risorsa per sistemi di accumulo energetico" è l'illustrazione di come un team di ricercatori italiani è riuscito a trasformare la lolla, il rivestimento esterno del chicco di riso, da scarto agricolo a materiale innovativo ad alto valore aggiunto per batterie e supercondensatori. Intervengono: Dottoressa Francesca Anna Scaramuzzo di Sapienza Università di Roma; Dottoressa Annalisa Aurora di ENEA. Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli viene ospitato dalle 14 alle 15 al Dugentesco.

Tra gli eventi culturali, dalle 10 alle 20, in San Pietro Martire, è visitabile la mostra “ChiCcHi Di FoLLiA", con la presentazione della collezione speciale per RIsò, nata dalla collaborazione con l'Ente Nazionale Risi, la pittrice Angela Petrini e Diapsi. Ogni creazione è realizzata a mano da persone che vivono un’esperienza di sofferenza psichica e diventa espressione del loro talento e della loro capacità progettuale. "Il mandala del riso" è invece il laboratorio creativo e partecipativo in cui il pubblico è invitato a comporre, chicco dopo chicco, un grande mandala di riso di circa 1,5 metri per lato. Un modo semplice e coinvolgente per scoprire il riso anche attraverso forme, colori e gesti condivisi. Si svolge dalle 10 alle 20, nel salone della Galleria dei Benefattori dalle 10 alle 20. Sempre organizzato da Crea "Riso, acqua e cambiamenti climatici" è invece un percorso divulgativo dedicato alle attività e ai progetti di ricerca del CREA sull’impatto dei cambiamenti climatici in risicoltura, sulle strategie di adattamento e sulle pratiche agricole per ridurre le emissioni di gas serra (dalle 10 alle 15 nel Padiglione istituzionale, area Masaf, stand Crea).

Tra gli eventi off, oltre alle visite tematiche al museo Borgogna, al Leone e al Tesoro del Duomo, apre il Museo Farmacia Picciòla di via Galileo Ferraris (ore 10-12 e 15-19). Apertura della Torre dell’Angelo dalle 16 alle 19 (prenotazione obbligatoria: vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it. Alle 19 gustosa sorpresa di riso di Gastronomia Zaccone.

Dalle ore 18 torna la Ascom White Night con dj set revival in piazza Cavour a cura della Maxi Discoteca Il Globo e, alle 19 nell'ex chiesa di San Pietro Martire "Morsi – Come farsi una cultura gastronomica", spettacolo musicale e teatrale, ironico e coinvolgente, dedicato al valore culturale del riso. Di e con Marco Scardigli e Roberto Sbaratto (a cura di Ente Risi).