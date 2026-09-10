Stagione dei funghi, all'Asl uno sportello gratuito sulla commestibilità

Riparte la stagione di raccolta dei funghi e l’Asl Vercelli, attraverso l’Ispettorato micologico afferente al Servizio igiene alimenti e nutrizione, mette a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di controllo e consulenza sulla commestibilità dei funghi spontanei raccolti nei boschi. Il servizio, richiedibile tramite prenotazione telefonica, prevede la valutazione di personale qualificato, in grado di verificarne la commestibilità e fornire indicazioni utili per il consumo in sicurezza.

L’attività non si limita infatti all’identificazione della specie, ma riguarda la commestibilità nel suo significato più ampio, tenendo conto anche dello stato di conservazione e maturazione degli esemplari. Durante il controllo vengono inoltre forniti consigli sulle corrette modalità di preparazione e consumo dei funghi cosiddetti “a commestibilità condizionata”, che richiedono particolari trattamenti prima di essere consumati per evitare disturbi gastrointestinali.

L’esperienza dello scorso anno conferma l’utilità del servizio. Nel corso della stagione si sono rivolte all’Ispettorato micologico 47 persone. Gli esemplari di funghi appartenenti a 46 specie sono stati giudicati idonei al consumo, mentre quelli appartenenti ad altre 39 specie non sono stati ritenuti commestibili, sia per le caratteristiche proprie della specie sia per le condizioni di conservazione o maturazione non adeguate, pur trattandosi in alcuni casi di specie normalmente commestibili. Nel 2025 non sono stati conferiti funghi tossici o velenosi; nei primi controlli effettuati quest’anno, invece, una raccolta su tre risultava composta da specie tossiche, a dimostrazione dell’importanza di una verifica preventiva prima del consumo.